Home
>
Política
>
Vereadores de Santa Teresa querem abono de R$ 3 mil para servidores

Vereadores de Santa Teresa querem abono de R$ 3 mil para servidores

Conforme o texto da proposta, de autoria da presidência da Câmara, a expectativa é que 28 servidores sejam diretamente beneficiados com a iniciativa

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:17

Fachada da sede da Câmara Municipal de Santa Teresa
Fachada da sede da Câmara Municipal de Santa Teresa Crédito: Elan Costa/Câmara de Santa Teresa

A Câmara de Vereadores de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, pretende conceder abono salarial de R$ 3 mli a seus servidores. Um projeto que trata sobre a concessão do benefício está em tramitação avançada no Legislativo. A leitura em plenário ocorreu no último dia 24, seguida de encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para parecer sobre a constitucionalidade da medida.

Recomendado para você

Conforme o texto da proposta, de autoria da presidência da Câmara, a expectativa é que 28 servidores sejam diretamente beneficiados com a iniciativa

Vereadores de Santa Teresa querem abono de R$ 3 mil para servidores

Prefeito de Colatina é presidente estadual do PSD, partido cobiçado pelos grupos do vice-governador e do prefeito de Vitória

Lá e cá: Renzo se encontra com Ricardo e Pazolini no mesmo dia

Com aporte de 20% da receita em investimentos, além  dos projetos da iniciativa privada e da articulação com o governo federal para eliminar gargalos logísticos, governador vislumbra um futuro promissor e um Estado mais competitivo

Renato Casagrande: “Espírito Santo vive momento de virada na infraestrutura e na logística”

Conforme o texto da proposta, de autoria da presidência da Câmara, a expectativa é que 28 servidores sejam diretamente beneficiados com a iniciativa.

O impacto financeiro da medida está estimado em R$ 101.640,00 – o cálculo abrange o valor destinado aos 28 servidores e os respectivos encargos previdenciários.

A lei proposta estabelece que o abono não será integrado aos vencimentos, possuindo natureza estritamente indenizatória e não incorporável para quaisquer efeitos futuros. A justificativa assegura que a medida está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, custeada por dotações orçamentárias próprias da Câmara.

LEIA MAIS SOBRE POLÍTICA NO ES:

Cotas em concursos são aprovadas em clima tenso na Câmara de Vila Velha

Vereadores de Irupi querem auxílio-alimentação de R$ 825 para eles mesmos

MPES investiga contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Abono Salarial

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais