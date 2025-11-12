Calendário municipal

Vereadores aprovam criação da Semana da Bíblia em Cachoeiro

Conforme a proposta, a celebração ocorrerá anualmente, na semana que antecede o segundo domingo de dezembro, quando é comemorado o Dia da Bíblia

A Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, aprovou um projeto de lei que cria a Semana Municipal da Bíblia. Conforme a proposta, que obteve unanimidade de votos a favor na sessão de terça-feira (11), a celebração ocorrerá anualmente, na semana que antecede o segundo domingo de dezembro, quando é comemorado o Dia da Bíblia.

Ainda segundo o texto da matéria, a criação da data visa à valorização e promoção de conhecimentos acerca da Bíblia Sagrada, "reconhecendo sua importância como fonte de fé, sabedoria e princípios éticos, além de incentivar a realização de atividades educativas, culturais e religiosas durante o período comemorativo".

Entre as ações em comemoração à data estão previstos seminários, palestras apresentações artísticas, leituras públicas e eventos comunitários, com o envolvimento de igrejas, escolas, entidades civis e instituições públicas.

Na justificativa, o autor do projeto, vereador Creone da Farmácia (PL), destaca que a iniciativa representa o "reconhecimento do poder público à relevância espiritual, cultural e social da Bíblia, além de fortalecer valores como solidariedade, fraternidade e amor ao próximo".

“A Bíblia é um livro que inspira, ensina e transforma vidas. Tornar a Semana da Bíblia uma data oficial é uma forma de valorizar a fé, o diálogo e o trabalho das igrejas e instituições que promovem o bem em nossa cidade”, justifica o parlamentar no texto do projeto.

Ao divulgar a aprovação do projeto, a Câmara de Vereadores de Cachoeiro informa que a Semana Municipal da Bíblia já é realizada há vários anos na cidade, por meio do Conselho de Pastores Evangélicos de Cachoeiro (Conpec), em parceria com diversas igrejas e organizações locais.

Agora a matéria aprovada em plenário deverá ser enviada ao Executivo municipal, para sanção ou veto do prefeito. Caso seja sancionada, a data passa a ter reconhecimento oficial no calendário de eventos da cidade.

