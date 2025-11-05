É advogado e busca descomplicar o Direito dos Negócios, abordando de forma direta e prática as várias faces jurídicas e estratégias voltadas às estruturações negociais
Espírito Santo em promoção tributária
Ao adiar a nova alíquota do ITCMD para 2027, Espírito Santo garante previsibilidade rara e dá às empresas tempo estratégico para organizar a sucessão patrimonial
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00