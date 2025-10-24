Aluno é atropelado por ônibus em acidente em Cachoeiro de Itapemirim
Um estudante de 16 anos foi atropelado por um ônibus municipal no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, Região Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (23). Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.
O adolescente foi levado por uma equipe do Samu/192 para o Hospital Santa Casa de Misericórdia e teve alta nesta sexta-feira (25). O pai do jovem contou à Polícia Militar que o filho teve ferimentos leves, apesar do forte impacto.
O Consórcio Novotrans, responsável pelo ônibus municipal, disse que acompanhou o caso e colaborou com as autoridades. "A empresa se compromete com a segurança e o treinamento dos motoristas, que passam por avaliações técnicas e psicológicas periódicas, conforme as normas legais e internas", informou. E finalizou manifestando solidariedade ao jovem e à família, desejando recuperação.