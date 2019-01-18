Home
Vereadora acusada de rachid vai voltar para a Câmara de Linhares

Decisão é do desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Rosinha Guerreiro chegou a ser presa em 2018, na Operação "Salário Amigo"