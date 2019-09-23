Home
Vereador de Cariacica vence segundo turno de eleição do PT municipal

Resultado no município pode ser essencial para definição da eleição interna em nível estadual, que será realizada em outubro. Estão no páreo Helder Salomão e Jackeline Rocha