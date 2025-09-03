Polêmica

Vereador da Serra reclama de quadros sobre escravidão e obras mudam de lugar

Pedido foi feito por Antônio Carlos C&A (Republicanos) e provocou discussões sobre apagamento histórico e cultural da cidade; o parlamentar, que é negro, alega que as imagens o afetavam

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 20:07

Obra de Antônio Tackla, que retrata período da escravidão, foi transferida de local na Câmara da Serra - tela representa execução de Chico Prego Crédito: Reprodução

Não faz um mês que a Câmara Municipal da Serra se viu no meio de um turbilhão com a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) contra quatro vereadores por suspeita de corrupção. Agora, o Legislativo da cidade está no centro de uma nova polêmica: o pedido de um parlamentar para a retirada de quadros históricos que retratam o período de escravidão instalados na sede do órgão.

A solicitação foi feita pelo vereador Antônio Carlos C&A (Republicanos), que gravou vídeo para as redes sociais e se manifestou na tribuna da Câmara sobre o assunto. Para ele, as obras — dos artistas Antônio Tackla e Walter Assis — entristecem as pessoas diante da barbaridade retratada, sobretudo os negros que carregam na própria trajetória os resquícios da escravidão. O vereador, que é preto, quer que os quadros sejam levados para um museu.

No entanto, os quadros apenas mudaram de andar, após a manifestação de outro vereador, Paulinho do Churrasquinho (PDT). Durante sessão na Câmara, o pedetista ressaltou a necessidade de preservação da história e solicitou que as obras fossem levadas para o corredor do seu gabinete. Agora, estão no segundo andar do prédio.

Em entrevista para A Gazeta, Antônio Carlos disse que se sentia bastante desconfortável ao se deparar, todos os dias, com os quadros na porta do seu gabinete. Além disso, ouviu relatos de funcionários da Câmara que, segundo ele, também se queixavam da exposição das imagens.

"Eu dei voz a essas pessoas, só isso. Não quero apagar a história, só não queria os quadros na minha porta. Isso me entristece muito. Sou neto de escravos; meu avô chegou ao Espírito Santo em um navio negreiro. É uma dor pessoal", ressaltou o vereador, com voz embargada, enquanto relatava episódios da vida da família e preconceitos sofridos por ele.

A medida causou indignação de entidades ligadas à cultura e ao movimento negro da cidade. O Conselho Municipal de Cultura vai se reunir no próximo dia 17 com representantes de outros conselhos para definir como devem agir. A ideia é dialogar com a Câmara para reverter a situação.

Presidente da entidade, Maria Marta Tomé destaca a importância artística do trabalho de Tackla e Assis, acrescentando que as obras em debate não são sobre o período escravagista no país, mas na Serra, retratando a história do município. "Não é, portanto, um tema aleatório", pontua.

"Quero crer que esse pedido para a retirada das obras seja um fato isolado, motivado por desconhecimento", afirma Maria Marta, que salienta ainda que os bens culturais, como os quadros da Câmara, são patrimônios de um povo.

Quadro de Walter de Assis que também foi alvo de pedido de retirada na Câmara da Serra Crédito: Reprodução

Presidente do Conselho Municipal de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, Ivo Lopes também acredita que houve a falta de conhecimento do vereador Antônio Carlos no pedido de retirada dos quadros. "Existe também um racismo estrutural e institucional e o próprio vereador é vítima disso", diz. "Certas imagens não são para afronta, mas para nos fazer refletir."

Lopes acrescenta que é preciso conhecer o passado, para aprender com eles. "Por mais dolorida e sangrenta que seja a formação social e política do país, baseada no sangue do povo preto, é preciso olhar para essa história até para entender o presente, o nosso dia a dia, e não deixar que fatos como esses se repitam."

Precisamos olhar a história como ela é. Isso vai nos causar revolta, sim, mas é essa situação que vai nos fazer refletir e pensar em políticas públicas Ivo Lopes Presidente do Conselho Municipal de Promoção de Políticas de Igualdade Racial

O que diz a Câmara

A Câmara Municipal da Serra, em nota, reforça que o quadro permanece em exposição no prédio da Casa, em razão de seu reconhecido valor histórico e cultural. O Legislativo afirma que a obra retrata parte da memória do município e integra o patrimônio artístico da Câmara, sem qualquer intenção de ofensa.

"Todavia, atendendo à solicitação de um vereador, que manifestou desconforto em manter a obra em frente ao seu gabinete por lhe trazer sentimentos negativos, a administração promoveu a realocação do quadro para outro espaço interno da Câmara, que garante a mesma visibilidade pública e preserva sua importância. Dessa forma, a decisão conciliou a preservação do valor histórico e cultural da obra com o respeito à manifestação do parlamentar."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta