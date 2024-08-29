Veja o perfil dos candidatos a prefeito de Aracruz

Município do Norte do Espírito Santo, Aracruz tem quatro candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas Eleições 2024. É um nome a menos que a quantidade de pré-candidaturas anunciadas antes do período eleitoral na disputa pelo comando do Executivo municipal.
A disputa inclui o prefeito Dr. Coutinho (PP), que manteve o vice Beto Vieira (PSB) na corrida pela reeleição. A coligação conta o apoio do PP, PDT, MDB, DC, Mobiliza, PSB, União Brasil e as federações PSDB/Cidadania e Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB).
O empresário Gubio Heringer (PMB) e a vice Karol Custódio (Avante) também buscam uma cadeira no comando da prefeitura e formam uma chapa apoiada apenas pelos seus partidos. O terceiro candidato é o pastor Marcelo Souza (PL), que terá como vice o agricultor Tico Selvetici (PRTB), que abdicou da candidatura a prefeito para apoiar o religioso.
A quarta candidatura é a do vereador Roberto Rangel (Podemos) com a sua vice Hélcia Oliveira, em uma chapa puro-sangue, ou seja, formada por um único partido. O Podemos estava na base de apoio do pré-candidato Leandro Sperandio, mas lançou um nome próprio após o delegado desistir do pleito.
Confira abaixo o perfil dos candidatos: