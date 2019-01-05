Home
Veja o perfil do deputado estadual Luiz Durão, preso por estupro no ES

Aos 71 anos, ele não só acumula um histórico de cargos políticos, mas também uma carreira bem sucedida no ramo agropecuário, que o torna um dos parlamentares mais ricos do Estado