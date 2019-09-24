Home
>
Política
>
Veja o discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU

Veja o discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU

Amazônia e segurança pública foram temas citados pelo presidente na tribuna. Por tradição, o representante do Brasil é o primeiro a falar na Assembleia. Assista a vídeo do discurso