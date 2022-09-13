Veja as propostas de Leo Péricles para o Brasil

Leonardo Péricles tem 41 anos e disputa a sua primeira eleição presidencial pelo União Popular, sendo também a estreia do partido a concorrer ao cargo. Péricles nasceu em Belo Horizonte, é técnico em eletrônica e com militância estudantil. Já concorreu ao cargo de vice-prefeito também pelo UP em 2020 e foi candidato a vereador pelo PDT em 2008. É o único homem negro entre os candidatos à Presidência.