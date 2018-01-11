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Arrecadação

Vaquinha para protestos pró-Lula já arrecadou R$ 100 mil

Valor é um terço da meta pretendida para bancar os protestos a favor do ex-presidente em Porto Alegre, mas valores serão arrecadados até fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 17:38

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 17:38

Luiz Inácio Lula da Silva durante caravana em Minas Gerais Crédito: Ricardo Stuckert | Divulgação
Uma vaquinha promovida pela Frente Brasil Popular do Rio Grande Sul para arrecadar recursos para os protestos a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu os 100 mil reais nesta quinta-feira (11).
Na página, a organização da Frente Brasil Popular explica que o dinheiro será usado para garantir as condições de infraestrutura para receber as caravanas que virão de diferentes locais do Brasil.
Os protestos serão realizados em 23 e 24 de janeiro (o julgamento de Lula será realizado no dia 24), mas a arrecadação ficará aberta até 10 de fevereiro. A meta é arrecadar 300 mil reais, no total.
O Partido dos Trabalhadores (PT) também está arrecadando recursos para ajudar a financiar as organizações que farão o ato de apoio ao ex-presidente.
O site Com Lula em Porto Alegre não divulga valores, mas registra 554 doações. O valor mínimo de contribuição é de 25 reais.
HISTÓRICO
No ano passado, Lula começou a testar o modelo de receber doações de simpatizantes, e conseguiu arrecadar 100 mil reais para custear sua caravana por Minas Gerais, no começo de novembro, segundo o UOL.
Em dezembro, o PT, a União Nacional dos Estudantes (UNE) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) fizeram outra vaquinha, dessa vez no Catarse, e conseguiram arrecadar 261,9 mil reais, pouco mais da metade da meta pretendida (500 mil reais).

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