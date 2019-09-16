Home
Uso de agrotóxico é debatido em comissão geral na Câmara

Para o presidente da comissão geral, deputado Luiz Nishimori (PL-PR), o uso de agroquímicos e de defensivos na produção agrícola do país precisa passar por extenso debate e amadurecimento