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TRE cassa mandato de Selma Arruda, a "Moro de saias"

O desembargador Pedro Sakamoto impôs inelegibilidade de 8 anos

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 13:29

Publicado em 

11 abr 2019 às 13:29
Ex-juíza linha dura de Mato Grosso, conhecida como "Moro de saias", a senadora Selma Arruda (PSL-MT) Crédito: Geraldo Magela | Agência Senado
Ex-juíza linha dura de Mato Grosso, conhecida como “Moro de saias”, a senadora Selma Arruda (PSL-MT) teve seu mandato cassado nesta quarta, 10, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado por suposto abuso do poder econômico e caixa 2 nas eleições de 2018, informa o Estadão.
>"Caixa 2 não é corrupção", diz Moro
As investigações começaram quando a senadora fez gastos de campanha incompatíveis com seu patrimônio declarado ao TSE. Após a quebra de seu sigilo, foram identificadas transações de seu primeiro suplente, Gilberto Possamai, e sua mulher, Adriana, para a conta de Selma. Questionada, a ex-juíza afirmou que vai recorrer “às instâncias superiores, para provar a minha boa fé e garantir que os 678.542 votos que recebi da população mato-grossense sejam respeitados”.

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