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Ministro da Justiça

Torquato pede esclarecimentos sobre uso de algemas em Cabral

O ministro da Justiça preferiu não comentar se houve abuso na ação da Polícia Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 21:26

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 21:26

Ao ser transferido para Curitiba, Cabral teve as mãos e os pés algemados Crédito: Reprodução
O ministro da Justiça, Torquato Jardim, confirmou ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que questionou o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, a respeito do uso de algemas nos pés e nas mãos do ex-governador do Rio Sérgio Cabral.
Torquato, entretanto, disse que não há prazo para um posicionamento da PF e que ainda aguardará a comunicação ao juiz federal Sérgio Moro e ao Ministério Púbico Federal.
O ministro também preferiu não comentar se houve abuso na ação. Sem juízo prévio algum, disse.
Na sexta-feira (19), ao ser transferido para Curitiba, Cabral teve as mãos e os pés algemados, o que fez o juiz federal Sérgio Moro intimar, na segunda-feira, a Polícia Federal a esclarecer a ação. Investigação, em caráter de urgência, sobre o caso também foi pedida ao Ministério Público Federal do Rio e à PF pela 7.ª Vara Federal Criminal do Rio, em ofício assinado pela juíza Caroline Vieira, que substitui o juiz Marcelo Bretas, que está de férias.
Mais tarde, a força-tarefa da Lava Jato do Rio também encaminhou aos procuradores do MPF no Paraná ofício em que requer a apuração do caso. No documento, assinado por dez procuradores do Rio, eles ressaltam que o ex-governador não é um preso com histórico de violência física.
O policial federal Jorge Chastalo Filho, chefe da escolta que conduziu Cabral ao Instituto Médico Legal de Curitiba, afirmou à PF que o uso de algemas nas mãos e nos pés do ex-governador foi necessário e coerente.
O ex-governador foi transferido da cadeia de Benfica, no Rio, onde estava preso, para o Complexo Médico-Penal de Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense, por ordem judicial. As informações foram repassadas a Moro.

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