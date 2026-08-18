Todos os deputados estaduais do ES vão disputar as eleições; 22 tentam reeleição

Todos os 30 deputados estaduais do Espírito Santo vão disputar as Eleições 2026. Enquanto 22 deles vão tentar permanecer na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), outros oito vão concorrer a vagas no Congresso Nacional.





Os parlamentares que buscam a reeleição correspondem a 73% do total de deputados estaduais. Os números são exatamente iguais ao de 2022. Há quatro anos, dos 22 que já ocupavam assento no parlamento, 14 conseguiram manter o posto.





Enquanto PP, Republicanos, Podemos, Psol, PL, DC, PSB, PDT, União Brasil, Agir e MDB apostam na manutenção de alguns nomes já presentes no Legislativo estadual, os deputados do PT e do PSD miram novos objetivos: os petistas João Coser e Iriny Lopes são candidatos a deputado federal; Sergio Meneguelli (PSD), por sua vez, busca uma vaga no Senado.





Também disputam vagas no Congresso Nacional os candidatos a deputado federal Tyago Hoffmann (PSB), Marcelo Santos (União), Dr. Bruno Resende (União) e Lucas Polese (PL). Já , e o candidato a senador Callegari (DC).