Home
>
Política
>
Temer recebeu R$ 5,9 milhões em propina do setor portuário, diz PF

Temer recebeu R$ 5,9 milhões em propina do setor portuário, diz PF

Relatório final aponta que presidente se beneficiou com pagamentos indevidos em troca de favorecimentos a empresas do setor