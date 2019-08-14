Home
>
Política
>
TCES pede explicação sobre salários de procuradores de Colatina

TCES pede explicação sobre salários de procuradores de Colatina

Denúncia recebida alega que equiparação salarial entre os servidores do Legislativo e do Executivo seria indevida; prefeitura tem até sexta-feira (16) para prestar os esclarecimentos