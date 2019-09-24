Home
Tabeliã de cartório alvo de operação no ES é afastada

Policiais do Nuroc cumpriram mandados de busca e apreensão em operação da Corregedoria-geral de Justiça. Serventia arrecadou R$ 3,6 milhões em 2018