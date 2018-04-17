Supremo começa a julgar se Aécio vira réu na Lava Jato

O senador Aécio Neves (PSDB) Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga na tarde desta terça-feira (17) a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em inquérito aberto com base na delação do Grupo J&F contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG).

O Ministério Público Federal (MPF) acusa o senador tucano de cobrar e receber, de forma ilícita, R$ 2 milhões do empresário Joesley Batista, acionista da J&F, e de atuar para atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato.

O senador nega irregularidades e afirma que os R$ 2 milhões consistiram em empréstimo pessoal, e não em vantagem indevida. Na segunda-feira, Aécio voltou a procurar a imprensa para se defender da denúncia e questionou o que chamou de "ilegalidades" no processo.

Sobre a acusação de obstrução da Justiça, o Ministério Público Federal sustenta que Aécio teria atuado "intensamente nos bastidores" do Congresso Nacional para aprovar medidas legislativas com o objetivo de "impedir ou embaraçar a apuração e a efetiva punição de infrações penais que envolvam a organização criminosa". Para a defesa de Aécio, a denúncia não tem fundamento, porque ele estaria exercendo seu papel como parlamentar.