Suplentes vão à Justiça por vaga de vereadores afastados na Serra

Suplentes querem assumir as vagas abertas com o afastamento de parlamentares serranos em um processo que apura suposta corrupção passiva

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:38

Wilian da Elétrica, Marcelo Leal e Dr. Thiago Peixoto são os suplentes dos vereadores afastados Crédito: Divulgação

Três suplentes de vereadores na Câmara da Serra entraram com pedido na Justiça Eleitoral para que a presidência da Casa de Leis os convoque a assumir as vagas abertas com o afastamento de quatro parlamentares serranos em função de decisão judicial em um processo que apura suposta corrupção passiva no âmbito do Legislativo municipal.

Os autores do pedido à Justiça Eleitoral são Marcelo Leal (MDB), Dr. Thiago Peixoto (Psol) e Wilian da Elétrica (PDT). Eles são os primeiros suplentes de seus respectivos partidos. Também dono de uma vaga de suplente na Câmara da Serra, Sérgio Peixoto (PDT) não endossa o mandado de segurança protocolado na 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal na segunda-feira (6).

As vagas de suplente de vereador no Legislativo serrano foram abertas após a Justiça estadual aceitar denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e determinar o afastamento de Saulinho da Academia (PDT), presidente da Casa; Cleber Serrinha (MDB); Wellington Alemão (Rede); e Teilton Valim (PDT). A decisão proferida no último dia 23 determinou que os parlamentares deixassem o cargo imediatamente.

Na justificativa para pedir a imediata convocação para assumir, até nova decisão judicial, o cargo de vereador na Serra, os suplentes dos parlamentares afastados citam o Regimento Interno da Casa de Leis – conjunto de normas que organiza o funcionamento da Câmara.

Pelo regimento, os suplentes poderiam ser chamados em até três dias úteis, a partir da comunicação oficial da decisão judicial. No entanto, conforme explicou o procurador da Câmara, Fernando Dilen, em reportagem de A Gazeta do último dia 25, o tema já foi tratado em julgamentos no Supremo Tribunal Federal (STF) e o prazo para convocação deverá ser maior.

"As Câmaras de Vereadores e as Assembleias Legislativas devem seguir o entendimento que o afastamento que gera a convocação de suplente deve ser superior a 120 dias. Não obstante o regimento interno, que traz essa questão dos 3 dias, o STF entende que devem ser seguidas as mesmas diretrizes e regras adotadas em âmbito nacional", afirmou Fernando Dilen, na ocasião, citando a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.256, do Estado de Rondônia, que trata de perda de mandato em casos de afastamento por tempo indeterminado.

À época, o procurador chegou a admitir que, diante da interpretação diversa das normas sobre a convocação, os suplentes podem até requisitar a ocupação da vaga, ainda que não seja uma decisão judicial definitiva pelo afastamento dos titulares.

"Ainda não colocamos no papel a questão dos 120 dias, mas estamos construindo o entendimento e, portanto, a convocação dos suplentes não deve ser automática, em três dias. Todavia, cabe sempre recurso, no caso de um suplente se sentir prejudicado", pontuou o procurador da Câmara, citando que o regimento não se sobrepõe a um caso julgado pelo STF.

"Que a justiça seja feita", diz suplente

Ao conversar com a reportagem no início da noite desta terça-feira (7), Marcelo Leal, suplente de Cleber da Serrinha (MDB), alegou que a ação na Justiça visa garantir que o que está determinado no Regimento Interno da Câmara seja cumprido.

"A gente só quer que a justiça seja feita. Não estamos tentando tomar nada de ninguém. O Regimento Interno é claro e diz que o prazo para convocação do suplente, em caso de afastamento por decisão judicial, é de três dias", afirma o suplente do Psol.

Veja quem são os suplentes de cada um dos vereadores afastados:



Wilian da Elétrica (PDT) para a vaga de Saulinho da Academia (PDT)

Sergio Peixoto (PDT) para substituir Teilton Valim (PDT)

Marcelo Leal (MDB) no lugar de Cleber Serrinha (MDB)

Dr. Thiago Peixoto (Psol) na suplência de Wellington Alemão (Rede)

O que diz a presidência da Câmara sobre a convocação dos suplentes

Se a suplência ainda pode causar discussões em torno da convocação, a composição da Mesa Diretora não fugiu à regra estabelecida no regimento.

Na sessão do último dia 24, o primeiro vice-presidente, Dr. William Miranda (União), assumiu interinamente a presidência, no lugar de Saulinho da Academia. Ele foi procurado na noite desta terça-feira (7) para mais informações sobre a convocação dos suplentes na Serra, mas não havia retornado aos contatos da reportagem até a conclusão deste texto.

