Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contrato de R$ 140 milhões

STJ derruba decisão que barrava contrato de cerco eletrônico no ES

A previsão é que o cerco inteligente seja instalado em mais de 500 pontos estratégicos de estradas no Estado para reforçar a fiscalização em diversas áreas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 dez 2021 às 11:15

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 11:15

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a liminar que impedia a continuidade do contrato de R$ 140 milhões para implantação do cerco eletrônico para monitoramento em rodovias no Espírito Santo. Na decisão publicada nesta terça-feira (28), o presidente do STJ, ministro Humberto Martins permitiu a contratação do cerco inteligente e  considerou que a interrupção do contrato administrativo, ainda que temporariamente, prejudicaria o interesse público e lesaria a ordem pública.
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) quer implantar o cerco inteligente em mais de 500 pontos estratégicos nas estradas capixabas para reforçar a fiscalização em diversas áreas, como a de segurança pública, para coibir furtos e roubos de veículos.
“A imprescindível segurança no tráfego diário de veículos e de pedestres exige, com urgência, a contratação de ferramentas tecnológicas modernas para monitoramento veicular e do trânsito de forma eficiente, em prol da segurança pública de toda a comunidade usuária das vias públicas do Estado do Espírito Santo”, salientou o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, na decisão.

Arquivos & Anexos

Suspensão de liminar e de sentença Nº 3042 - ES

Documento é assinado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins e diz respeito à decisão que suspendia o pregão eletrônico e o contrato assinado com a empresa para a instalação do certo eletrônico no valor de R$ 140 milhões.
Tamanho do arquivo: 149kb
Baixar
Fiscalização de transporte de rochas vai ficar mais rigorosa em todo o Estado
Sistema promete monitorar velocidade dos veículos nas rodovias estaduais Crédito: Fernando Estevão/TV Gazeta

QUESTIONAMENTOS

O processo de licitação para a implantação do cerco começou em 2019 e terminou em 2021, com a assinatura da Dahua Technology Brasil Comércio e Serviços em Segurança Eletrônica Ltda, líder do Consórcio Pedras Verdes. A decisão provisória de suspensão do pregão eletrônico e do contrato assinado com a empresa foi determinada pelo desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, relator do processo na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
Na liminar, o desembargador evidenciou os questionamentos feitos pelos demais concorrentes apontando que algumas das exigências afetavam a competitividade da justiça, como a necessidade de que os dispositivos de imagem sejam capazes de capturar e reconhecer placas de veículos trafegando com velocidade de 200km/h ou superior.
"Tal característica, segundo o recorrente, não é apresentada pelos produtos considerados por ocasião da formulação da proposta vencedora, tendo esta veiculado inverdades a fim de lograr êxito."

Arquivos & Anexos

Decisão judicial suspende contrato do cerco eletrônico

Documento é assinado pelo desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, relator do processo na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
Tamanho do arquivo: 14kb
Baixar
Segundo o ministro Humberto Martins, todos os órgãos de controle ouvidos até o momento, seja de ofício, como a Secretaria de Estado e Controle e Transparência (Secont) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE), seja por representações, como o MPES e o TCES, refutaram, categoricamente, a ocorrência de direcionamento da licitação em tela.
“Todo o exposto é suficiente para demonstrar a falta de razoabilidade e juridicidade da medida de urgência deferida pelo eminente desembargador relator, cuja execução causará sérios transtornos à rotina administrativa, impactando os serviços públicos e a própria sociedade capixaba, o que reforça o cabimento e, principalmente, a procedência da presente medida de sustação de eficácia de decisão liminar", decidiu. 
08/10/2019 - Rod. ES010 - Coqueiral de Aracruz - Condições das estradas para o verão.
Rodovia ES 010, em Coqueiral de Aracruz Crédito: Ricardo Medeiros

O CERCO ELETRÔNICO 

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) quer implantar o cerco inteligente em mais de 500 pontos estratégicos nas estradas capixabas para reforçar a fiscalização em diversas áreas, como a de segurança pública, para coibir furtos e roubos de veículos.
A previsão é que também opere no controle do transporte de cargas, como o de rochas ornamentais que, por irregularidades, já provocou a morte de dezenas de pessoas nas rodovias que passam pelo Estado. De acordo com o Detran-ES, a empresa vencedora da licitação tem que instalar os equipamentos com câmeras no Estado.
A estrutura é parecida ao de radares de velocidade, como se fosse um portal, e de implementação de curto prazo. Nos pontos que receberão o cerco inteligente, será possível coletar diferentes informações: veículos roubados, carga com excesso de peso ou sem nota fiscal, desvios de rota prevista, velocidade excessiva.
O motorista que estiver numa condição irregular será abordado pela equipe de fiscalização ou policiamento mais próxima.

Veja Também

Justiça suspende contrato de R$ 140 milhões para cerco eletrônico no ES

Detran suspende assinatura de contrato do cerco eletrônico no ES

MPES recomenda suspensão de licitação do Detran sobre cerco eletrônico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Detran TCES TJES Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados