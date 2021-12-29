STJ derruba decisão que barrava contrato de cerco eletrônico no ES

“A imprescindível segurança no tráfego diário de veículos e de pedestres exige, com urgência, a contratação de ferramentas tecnológicas modernas para monitoramento veicular e do trânsito de forma eficiente, em prol da segurança pública de toda a comunidade usuária das vias públicas do Estado do Espírito Santo”, salientou o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, na decisão.

Arquivos & Anexos Suspensão de liminar e de sentença Nº 3042 - ES Documento é assinado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins e diz respeito à decisão que suspendia o pregão eletrônico e o contrato assinado com a empresa para a instalação do certo eletrônico no valor de R$ 140 milhões. Tamanho do arquivo: 149kb Baixar

Sistema promete monitorar velocidade dos veículos nas rodovias estaduais Crédito: Fernando Estevão/TV Gazeta

QUESTIONAMENTOS

O processo de licitação para a implantação do cerco começou em 2019 e terminou em 2021, com a assinatura da Dahua Technology Brasil Comércio e Serviços em Segurança Eletrônica Ltda, líder do Consórcio Pedras Verdes. A decisão provisória de suspensão do pregão eletrônico e do contrato assinado com a empresa foi determinada pelo desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, relator do processo na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)

Na liminar, o desembargador evidenciou os questionamentos feitos pelos demais concorrentes apontando que algumas das exigências afetavam a competitividade da justiça, como a necessidade de que os dispositivos de imagem sejam capazes de capturar e reconhecer placas de veículos trafegando com velocidade de 200km/h ou superior.

"Tal característica, segundo o recorrente, não é apresentada pelos produtos considerados por ocasião da formulação da proposta vencedora, tendo esta veiculado inverdades a fim de lograr êxito."

Arquivos & Anexos Decisão judicial suspende contrato do cerco eletrônico Documento é assinado pelo desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, relator do processo na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Tamanho do arquivo: 14kb Baixar

Segundo o ministro Humberto Martins, todos os órgãos de controle ouvidos até o momento, seja de ofício, como a Secretaria de Estado e Controle e Transparência (Secont) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE), seja por representações, como o MPES e o TCES, refutaram, categoricamente, a ocorrência de direcionamento da licitação em tela.

“Todo o exposto é suficiente para demonstrar a falta de razoabilidade e juridicidade da medida de urgência deferida pelo eminente desembargador relator, cuja execução causará sérios transtornos à rotina administrativa, impactando os serviços públicos e a própria sociedade capixaba, o que reforça o cabimento e, principalmente, a procedência da presente medida de sustação de eficácia de decisão liminar", decidiu.

Rodovia ES 010, em Coqueiral de Aracruz Crédito: Ricardo Medeiros

O CERCO ELETRÔNICO

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) quer implantar o cerco inteligente em mais de 500 pontos estratégicos nas estradas capixabas para reforçar a fiscalização em diversas áreas, como a de segurança pública, para coibir furtos e roubos de veículos.

A previsão é que também opere no controle do transporte de cargas, como o de rochas ornamentais que, por irregularidades, já provocou a morte de dezenas de pessoas nas rodovias que passam pelo Estado. De acordo com o Detran-ES, a empresa vencedora da licitação tem que instalar os equipamentos com câmeras no Estado.

A estrutura é parecida ao de radares de velocidade, como se fosse um portal, e de implementação de curto prazo. Nos pontos que receberão o cerco inteligente, será possível coletar diferentes informações: veículos roubados, carga com excesso de peso ou sem nota fiscal, desvios de rota prevista, velocidade excessiva.