STF rejeita pedido de advogados para barrar fim do Ministério do Trabalho

A primeira medida provisória editada pelo novo presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), virou alvo de ação no Supremo Tribunal Federal, no dia 2 de janeiro