A senadora Simone Tebet (MDB-MS) gravou um vídeo declarando apoio à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) na corrida pelo governo do Espírito Santo. Casagrande disputa com Carlos Manato (PL) o segundo turno das eleições no Estado. No vídeo ela diz ser "muito importante continuarmos com a gestão desse brilhante governador Casagrande".
Considerada uma "terceira via", diante da polarização nacional entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), Tebet concorreu para Presidência da República e foi a terceira mais votada, ficando a frente de Ciro Gomes (PDT). No Estado, ela foi escolhida por 3,84% do eleitorado e recebeu 85.325 votos.
Na disputa nacional, Tebet já declarou apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno e tem se engajado na campanha do petista.
No Espírito Santo, o partido da senadora é um dos dez que integra a aliança em torno da reeleição de Casagrande - assim como o PT de Lula. Quando visitou o Estado, em 15 de julho deste ano, ela já havia reiterado esse apoio, vinculando-o ao apoio do governador à reeleição da senadora Rose de Freitas, que é da mesma sigla. Em 2 de outubro, Rose perdeu a cadeira no Senado para Magno Malta (PL).
Simone Tebet grava vídeo de apoio à reeleição de Casagrande