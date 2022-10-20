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Eleições 2022

Simone Tebet grava vídeo de apoio à reeleição de Casagrande

A senadora concorreu para presidente no primeiro turno. O partido dela, o MDB, faz parte da coligação do atual governador no ES

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 16:58

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

20 out 2022 às 16:58
Simone Tebet anuncia apoio a Lula no 2º turno
Simone Tebet também já anunciou apoio a Lula no 2º turno Crédito: Reprodução
A senadora Simone Tebet (MDB-MS) gravou um vídeo declarando apoio à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) na corrida pelo governo do Espírito Santo.  Casagrande disputa com Carlos Manato (PL) o segundo turno das eleições no Estado. No vídeo ela diz ser "muito importante continuarmos com a gestão desse brilhante governador Casagrande".
Considerada uma "terceira via", diante da polarização nacional entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), Tebet concorreu para Presidência da República e foi a terceira mais votada, ficando a frente de Ciro Gomes (PDT). No Estado, ela foi escolhida por 3,84% do eleitorado e recebeu 85.325 votos.
Na disputa nacional, Tebet já declarou apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno e tem se engajado na campanha do petista.
No Espírito Santo, o partido da senadora é um dos dez que integra a aliança em torno da reeleição de Casagrande - assim como o PT de Lula. Quando visitou o Estado, em 15 de julho deste ano, ela já havia reiterado esse apoio, vinculando-o ao apoio do governador à reeleição da senadora Rose de Freitas, que é da mesma sigla. Em 2 de outubro, Rose perdeu a cadeira no Senado para Magno Malta (PL).  
Simone Tebet grava vídeo de apoio à reeleição de Casagrande

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