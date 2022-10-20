Simone Tebet grava vídeo de apoio à reeleição de Casagrande

Considerada uma "terceira via", diante da polarização nacional entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), Tebet concorreu para Presidência da República e foi a terceira mais votada, ficando a frente de Ciro Gomes (PDT). No Estado, ela foi escolhida por 3,84% do eleitorado e recebeu 85.325 votos.

No Espírito Santo, o partido da senadora é um dos dez que integra a aliança em torno da reeleição de Casagrande - assim como o PT de Lula. Quando visitou o Estado, em 15 de julho deste ano, ela já havia reiterado esse apoio, vinculando-o ao apoio do governador à reeleição da senadora Rose de Freitas, que é da mesma sigla. Em 2 de outubro, Rose perdeu a cadeira no Senado para Magno Malta (PL).