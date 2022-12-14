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Governo estadual

Servidores do ES vão receber abono no dia 22 e salário será antecipado

O governador Renato Casagrande anunciou a medida em suas redes sociais. Gratificação do fim de ano chega a R$ 7,2 mil para a categoria de professores

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 19:18

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

14 dez 2022 às 19:18
Pessoa tirando dinheiro da carteira
O pagamento do salário dos servidores públicos estaduais será efetuado no próximo dia 22  Crédito: Shutterstock
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou que o abono de Natal para os servidores estaduais, que já havia sido divulgado em novembro, será pago no dia 22 de dezembro. A gratificação do fim de ano chega a R$ 7,2 mil para professores e R$ 1,5 mil para as demais categorias. 
No mesmo dia será pago o salário de dezembro aos servidores, que foi antecipado para cair na conta antes do Natal. Em geral, o salário é depositado na conta do funcionalismo no último dia útil de cada mês que, em dezembro, cairia no dia 30.
Casagrande publicou a informação em suas redes sociais e reforçou que a medida, além de ser uma sinalização de valorização dos servidores, é também importante para movimentar o comércio antes do Natal. 
Servidores do ES vão receber abono no dia 22 e salário será antecipado
O abono foi prometido no dia 25 de novembro e, após aprovação da proposta pela Assembleia Legislativa, poderá ser pago neste mês. Na ocasião, o governador destacou que esse pagamento será possível por conta da boa gestão fiscal.
Relatório do Caixa do Tesouro, que mostra quanto o Espírito Santo economizou para colocar em espécie de poupança, revela que o Estado acumulou R$ 2,99 bilhões em reservas entre janeiro e agosto de 2022.
O valor do benefício será maior para professores e outras categorias do ensino devido às sobras de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), repassado pela União. Isso porque todo o valor transferido pelo fundo precisa ser aplicado no mesmo ano fiscal.

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