Como aplicar o 13°? Como servidor do ES pode investir abono? Confira dicas

O abono pago a servidores, bem como o décimo terceiro salário, que é pago aos trabalhadores formais de modo geral, sempre dão uma ajudinha no final de ano com presentes de Natal, comemorações e até dívidas a pagar. Mas existe ainda outra opção: investir o recurso adicional para poder ter lucro lá na frente.]

Profissionais da Educação do Estado vão ganhar uma premiação de R$ 7,2 mil. O restante dos servidores estaduais vão receber R$ 1,5 mil de bônus, além do salário extra pago sempre no final do ano.

Aplicar o dinheiro pago próximo do Natal no mercado financeiro é uma opção menos comum. Uma pesquisa feita nas capitais brasileiras pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apontou que, em se tratando do 13º, especificamente, apenas 29% dos trabalhadores brasileiros vão economizar, poupar ou investir o recurso.

Quitadas as dívidas, investir em uma opção vantajosa para o futuro Crédito: Montagem: Caroline Dias

Organização financeira

O presidente da CNDL, José César da Costa, avalia que antes de decidir o que fazer, o ideal é que o consumidor análise sua situação financeira e estabeleça prioridades. “É importante o trabalhador ficar atento aos gastos e priorizar o pagamento de dívidas”.

Ele frisa ainda que o país vive um momento de alta inadimplência e a entrada desses pagamentos “extras” acaba sendo uma oportunidade para que se possa colocar as contas em dia e fechar o ano com o orçamento organizado.

Também é importante prever as despesas extras, do início do ano, como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Reserva de emergência

O sócio-fundador da Pedra Azul Investimentos, Lelio Monteiro, pontua que, se o trabalhador já está em uma situação mais confortável, investir o abono ou o 13º tende a ser algo mais vantajoso no médio e longo prazo.

“Para você chegar nesse ponto de investir por um prazo maior, tem que ver primeiro as outras coisas. Se tem dívida, quite a dívida. Se não tem dívida, mas está no zero a zero, isto é, se ainda vai começar a investir, e não tem uma reserva de emergência, o ideal é fazer um investimento mais conservador.”

Como o próprio nome indica, a reserva de emergência é um recurso poupado para o caso de imprevistos, de modo que seja possível pagar eventuais contas extras sem precisar recorrer a empréstimos ou cheque especial, apenas usando os recursos investidos.

Como pode ser necessário sacar o dinheiro de uma hora para outra, o investidor deve optar por investimentos menos arriscados e com boa liquidez. “Títulos do Tesouro atrelados à Selic, por exemplo, estão com boa rentabilidade hoje.”

Investimentos de curto prazo

O assessor na iHUB Investimentos Daniel Abrahão observa que caso já exista uma reserva, mas o trabalhador ainda esteja buscando um investimento de curto prazo, com planos de resgatar o dinheiro em até dois anos, a opção também deve ser por opções conservadoras e com liquidez curta ou com vencimento próximo ao período de retirada dos recursos.

Ele avalia que opções como Tesouro Selic, Renda Fixa Privada e fundos de investimentos são boas classes de ativos para atender a necessidade do curto prazo, valendo atentar-se aos vencimentos das renda fixas privadas.

Investimentos de médio e longo prazo

Tendo em vista uma perspectiva de médio e longo prazo, o leque de opções é bem maior e pode envolver operações tanto conservadoras como mais arriscadas.

Lelio Monteiro afirma que o trabalhador pode investir em títulos indexados à inflação, que estão com bom rendimento, ou fundos diversos, de moderados a arrojados.