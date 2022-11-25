Mais da metade dos trabalhadores vão usar 13° nas compras para o Natal

Aguardado com expectativa, o décimo terceiro salário, cuja primeira parcela deve ser paga até a próxima quarta-feira (30), pode ser uma mão na roda para quem precisa quitar dívidas. Entretanto, mais da metade dos trabalhadores pretende usar o pagamento para fazer as compras de fim de ano.

É o que aponta uma pesquisa feita nas capitais brasileiras pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, segundo a qual, 58% dos brasileiros pretendem usar esse valor para comprar presentes de Natal (36%) ou gastar nas comemorações de Natal ou Ano Novo (22%). Os demais pretendem economizar e investir ou efetuar uma compra que vinha sendo adiada.

Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro Crédito: Silmara Gonçalves

Por ser um recurso extra, o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, Wagner Junior Corrêa, avalia que, ao receber o 13º salário, o ideal é que o consumidor faça uma análise de sua situação financeira e estabeleça prioridades para, então, decidir o que fazer com esse dinheiro.

“É importante o trabalhador ficar atento aos gastos e priorizar o pagamento de dívidas. O país vive um momento de alta inadimplência e a entrada do 13º salário é a oportunidade de colocar as contas em dia e fechar o ano com o orçamento organizado”.

O presidente da CNDL, José César da Costa, orienta que, ao fazer essa análise, é importante considerar os gastos que costumam aparecer no começo do ano, como o IPTU, as matrículas escolares e o IPVA, por exemplo.

“Além do pagamento de dívidas, é o momento do trabalhador se organizar para os gastos extras. O início do ano é sempre o momento de pagamento de impostos e de taxas, como matrícula, e também compra de material escolar, por exemplo. Uma reserva extra deve ser organizada para não ser pego de surpresa e já iniciar o ano endividado”.

Complemento de renda para ajudar nas compras

O período de festividades também pode significar trabalho extra para uma parcela da população. A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil também mostra que 55% dos entrevistados pretendem fazer bicos para comprar mais presentes para o Natal. Entre as pessoas até 54 anos e das classes C, D e E, essa parcela chega a 60%

“O Natal é uma data tradicional e o brasileiro não deixa de fazer suas compras. Se a pessoa quer investir um pouco mais na festa e nos presentes, uma atividade que possa gerar mais recursos é, realmente, uma boa saída para evitar endividamento”, comentou Wagner Junior Corrêa, da CDL Vitória.