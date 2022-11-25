Mais da metade dos trabalhadores vão usar 13° nas compras para o Natal

Aguardado com expectativa, o décimo terceiro salário, cuja primeira parcela deve ser paga até a próxima quarta-feira (30), pode ser uma mão na roda para quem precisa quitar dívidas. Entretanto, mais da metade dos trabalhadores pretende usar o pagamento para fazer as compras de fim de ano.
É o que aponta uma pesquisa feita nas capitais brasileiras pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, segundo a qual, 58% dos brasileiros pretendem usar esse valor para comprar presentes de Natal (36%) ou gastar nas comemorações de Natal ou Ano Novo (22%). Os demais pretendem economizar e investir ou efetuar uma compra que vinha sendo adiada.
Por ser um recurso extra, o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, Wagner Junior Corrêa, avalia que, ao receber o 13º salário, o ideal é que o consumidor faça uma análise de sua situação financeira e estabeleça prioridades para, então, decidir o que fazer com esse dinheiro.
“É importante o trabalhador ficar atento aos gastos e priorizar o pagamento de dívidas. O país vive um momento de alta inadimplência e a entrada do 13º salário é a oportunidade de colocar as contas em dia e fechar o ano com o orçamento organizado”.
O presidente da CNDL, José César da Costa, orienta que, ao fazer essa análise, é importante considerar os gastos que costumam aparecer no começo do ano, como o IPTU, as matrículas escolares e o IPVA, por exemplo.
“Além do pagamento de dívidas, é o momento do trabalhador se organizar para os gastos extras. O início do ano é sempre o momento de pagamento de impostos e de taxas, como matrícula, e também compra de material escolar, por exemplo. Uma reserva extra deve ser organizada para não ser pego de surpresa e já iniciar o ano endividado”.
Complemento de renda para ajudar nas compras
O período de festividades também pode significar trabalho extra para uma parcela da população. A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil também mostra que 55% dos entrevistados pretendem fazer bicos para comprar mais presentes para o Natal. Entre as pessoas até 54 anos e das classes C, D e E, essa parcela chega a 60%
“O Natal é uma data tradicional e o brasileiro não deixa de fazer suas compras. Se a pessoa quer investir um pouco mais na festa e nos presentes, uma atividade que possa gerar mais recursos é, realmente, uma boa saída para evitar endividamento”, comentou Wagner Junior Corrêa, da CDL Vitória.
Ele observa ainda que oportunidades não devem faltar no final do ano, em que há um crescimento da demanda por trabalhadores temporários. Conforme mostrou reportagem de A Gazeta, diante de datas como Black Friday, Natal e a Copa do Mundo, estabelecimentos como lojas, bares e restaurantes criarão mais de 2.500 vagas de emprego, entre oportunidades temporárias e efetivas. Há oportunidades para vendedor, caixa, estoquista, auxiliar de cozinha, entre outras.