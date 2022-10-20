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Inflação

Salário mínimo no Brasil é o segundo menor entre 31 países, mostra OCDE

Ranking coloca Brasil à frente apenas do México em relação à remuneração dos trabalhadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2022 às 16:22

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 16:22

Felipe Nunes

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - O salário mínimo real do Brasil é o segundo menor de uma lista de 31 países feita pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), à frente apenas do México. O ranking, que tradicionalmente tem 32 países, não considerou o Japão nesta edição.
A pesquisa reúne dados de 2021 sobre a remuneração dos trabalhadores no mundo. A lista reúne nações que integram a OCDE, mais o Brasil e a Rússia.
Atualmente, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.212. No ano passado, período considerado para a pesquisa, era de R$ 1.100.
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Atualmente, o salário mínimo no Brasil é de R$ 1.212 Crédito: Arquivo/A Gazeta
O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um plano que prevê deixar de reajustar o salário mínimo e a aposentadoria pela inflação do ano anterior, caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) consiga a reeleição. Pela proposta, o piso "considera a expectativa de inflação e é corrigido, no mínimo, pela meta de inflação". O gasto com benefícios previdenciários "também deixa de ser vinculado à inflação passada".
O levantamento utilizou o dólar como moeda-base, e os salários foram ajustados pela paridade do poder de compra (PPP na sigla em inglês). Ainda segundo a OCDE, na elaboração do cálculo também é considerada a inflação de casa país.
Segundo o ranking, o Brasil possui um salário mínimo médio de US$ 5,21 por hora. O México, pior colocado da lista, tem o salário mínimo médio de US$ 3,32 por hora.
Luxemburgo lidera o ranking, com um salário mínimo médio de US$ 27,7 por hora, seguido por Holanda, com US$ 26,2 por hora, e Austrália, com US$ 25,2.
Na América Latina, o Brasil fica atrás de países como Chile (US$ 8,3/h) e Colômbia (US$ 8,1/h).

MENOR MÉDIA DESDE 2016

Segundo a pesquisa da OCDE, o Brasil ocupa a segunda pior colocação no ranking desde 2018, quando foi ultrapassado pela Rússia.
Apesar de não apresentar variação na posição nos últimos anos, o estudo indica uma redução na média do salário mínimo real no Brasil em 2021, se comparado com o ano anterior. De acordo com o levantamento, em 2020, o país tinha um salário mínimo médio de US$ 5,36 por hora.
O indicador do ano passado só não fica abaixo do registrado em 2016, quando o estudo apontou um salário mínimo médio de US$ 5,18 por hora.
Posição - País - US$ por hora (média)  
  • 31º - México - 3,3 
  • 30º - Brasil - 5,2 
  • 29º - Rússia - 2,6 
  • 28º - Colômbia - 8,1 
  • 27º - Chile - 8,3 
  • 26º - Letônia - 10,4 
  • 25º - Estônia - 11,2  
  • 24º - Hungria - 11,4  
  • 23º - Eslováquia - 11,5  
  • 22º - Costa Rica - 11,5 
  • 21º - República Checa - 12,3  
  • 20º - Turquia - 14 
  • 19º - Portugal - 14,4 
  • 18º - Grécia - 14,4 
  • 17º - Lituânia - 14,8 
  • 16º - Estados Unidos - 15 
  • 15º - Israel - 15,1 
  • 14º - Polônia - 17 
  • 13º - Espanha - 18,9 
  • 12º - Eslovênia - 19,2 
  • 11º - Irlanda - 20 
  • 10º - Canadá - 21,9 
  • 9º - Coreia - 21,9 
  • 8º - França - 22,9  
  • 7º - Reino Unido - 23,5 
  • 6º - Bélgica - 23,9 
  • 5º - Alemanha - 24,5 
  • 4º - Nova Zelândia - 24,7  
  • 3º - Austrália - 25,2  
  • 2º - Holanda - 26,2 
  • 1º - Luxemburgo - 27,7

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