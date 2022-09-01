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Ajuste no valor

Governo prevê no Orçamento salário mínimo de R$ 1.302,00 em 2023

Com nova proposta, trabalhadores, aposentados e pensionistas que recebem o mínimo não terão ganho real nos salários

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 22:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 ago 2022 às 22:54
O governo prevê o salário mínimo em R$ 1.302,00 no próximo ano, de acordo com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023, divulgado nesta quarta-feira, 31 . Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) enviada ao Congresso em abril, a estimativa para o mínimo do próximo ano era de R$ 1.294,00.
A correção do salário mínimo prevista no PLOA 2023 considera apenas a inflação projetada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) estimada para 2022. Ou seja, mais uma vez os trabalhadores, aposentados e pensionistas que recebem o mínimo não terão ganho real nos salários pelo quarto ano seguido. 
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Governo propõe mínimo de R$ 1.302 em 2023  Crédito: Arquivo/A Gazeta
A última vez que o piso nacional foi reajustado acima da inflação foi no início de 2019, em um decreto assinado por Bolsonaro, seguindo a política de valorização aprovada em lei ainda no governo Dilma Rousseff (PT).
A estimativa da equipe econômica para alta da massa salarial nominal é de 10,3% em 2023.

SERVIDORES

O governo reservou no PLOA de 2023 R$ 14,2 bilhões para o reajuste da remuneração dos servidores públicos, sendo R$ 11,6 bilhões para o poder Executivo.
Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o valor é suficiente para um reajuste linear de 5% para o funcionalismo do Executivo, mas não foi detalhado na proposta como se dará o aumento, o que será decidido em um segundo momento.

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