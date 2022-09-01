Governo prevê no Orçamento salário mínimo de R$ 1.302,00 em 2023

O governo reservou no PLOA de 2023 R$ 14,2 bilhões para o reajuste da remuneração dos servidores públicos, sendo R$ 11,6 bilhões para o poder Executivo.

Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o valor é suficiente para um reajuste linear de 5% para o funcionalismo do Executivo, mas não foi detalhado na proposta como se dará o aumento, o que será decidido em um segundo momento.