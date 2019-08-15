Home
>
Política
>
Secretário de Meio Ambiente de Ecoporanga é preso

Secretário de Meio Ambiente de Ecoporanga é preso

Thiago Caldeira Rosa Cabral foi levado pelo Gaeco nesta quarta-feira (14) para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte. Ele é um dos alvos da Operação Varredura, do MPES