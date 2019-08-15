Revitalização

Secretarias e novo estacionamento mudam a cara do Centro de Vitória

O governo do Espírito Santo tem investido na ocupação da região levando órgãos para funcionarem por lá e também cedendo espaços para atividades de interesse público

Publicado em 15 de agosto de 2019 às 15:58 - Atualizado há 6 anos

A partir do início do ano que vem, o Centro de Vitória estará mais movimentado e organizado para receber seus frequentadores e turistas. É isso o que garante o governo do Estado, que já iniciou o processo de transferência de toda a sua sede administrativa para a região. Para além das secretarias do Executivo, que deverão migrar aos poucos para lá, outras mudanças já estão previstas, como a implantação de um estacionamento na Cidade Alta.

A preparação do espaço já foi iniciada. O futuro estacionamento ficará exatamente atrás do Palácio Anchieta, onde um imóvel, que não estava sendo utilizado, foi demolido. De acordo com a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, o objetivo da obra é por fim a um estacionamento irregular em torno de uma praça que fica na região, prejudicando, inclusive, a exploração de seu potencial turístico.

A previsão da Secretaria de Estado de Gestão (Seger) é que a obra seja concluída até o final de 2020. Depois, o espaço deve ser concedido à iniciativa privada, que poderá fazer novos investimentos.

“O benefício vai ser a retirada das vagas da praça João Clímaco (que fica em frente à entrada do Palácio Anchieta). Vamos organizar a Cidade Alta, torná-la mais bonita para os turistas”, promete Lenise.

Para a secretária, o compilado de mudanças e ocupações vem justamente com o objetivo de revitalizar a região. “Quanto mais espaços ocupados nós tivermos, mais vida teremos nos ambientes e mais segurança oferecemos para a cidade. O propósito de levar as estruturas administrativas para o Centro é de economizar, mas também atrair pessoas, fazendo elas circularem e se sentirem pertencentes a Vitória.”

Estacionamento está sendo construído atrás do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Este pode não ser o único estacionamento criado. Conforme explica a secretária, o governo vem discutindo a possibilidade de lançar editais para a ocupação de imóveis térreos no Centro que também possam virar estacionamento para prédios públicos que não possuam vagas. Tais locais, contudo, poderão ser abertos para uso dos cidadãos.

Lenise cita o exemplo do edifício RuralBank, na Praça Oito, como um dos possíveis contemplados. A intenção é que a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) seja abrigada nele após uma reforma. “É um edifício com uma vista muito bonita, mas que foi construído há muito tempo e não tem vagas”, diz Lenise.

OCUPAÇÃO DE PRÉDIOS

A intenção do governo é concentrar todas as suas secretarias em um só lugar, não só para facilitar a oferta de serviços, mas também para poupar dinheiro, já que os aluguéis no Centro são mais baratos em relação a outras regiões. A partir do primeiro edital lançado para encontrar espaços adequados, algumas mudanças já estão engatilhadas para o ano que vem.

Enquanto a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) ocupará uma área de 1.465 metros quadrados no Edifício Ames (próximo à Avenida Beira Mar), uma área de mais de 4 mil metros quadrados será alugada no Edifício Trade Center, na Avenida Jerônimo Monteiro, para abrigar o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) junto com a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). A economia anual com aluguel será de R$ 1,1 milhão.

Um segundo certame já foi lançado e encerrado esta semana. A expectativa é que, aos poucos, sejam identificadas áreas para abrigar diferentes pastas, como as secretarias de Saúde, de Desenvolvimento e de Educação.

PRÉDIOS CEDIDOS

Mas o governo também pretende vender ou ceder prédios de posse do Estado para movimentar a região. Dois imóveis (Edifício Micheline, na Praça Costa Pereira, e Edifício Portugal, na Avenida General Osório) estão sob avaliação da Embaixada Italiana, que poderá implantar uma agência consular no Centro, facilitando a vida de quem pretende obter o registro de cidadania italiana.

Voltando à Cidade Alta, o Palácio Anchieta ganhará mais um vizinho em suas imediações. Trata-se do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, que se mudará para um prédio histórico do governo após um processo de reforma. O local, no passado, já foi a sede do Instituto dos Advogados do Estado.

REFORMA DO MERCADO DA CAPIXABA

Se de um lado o governo estadual promete ocupar espaços, do outro, a Prefeitura de Vitória também garante mais investimentos de sua parte para movimentar o Centro. Leonardo Krohling, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (CDV), aposta, por exemplo, na reforma do Mercado da Capixaba, na Avenida Princesa Isabel, que se transformará em um polo gastronômico. A Prefeitura já lançou um edital para que empresas apresentem projetos.

Outra possibilidade é a utilização do Clube de Regatas Saldanha da Gama. Embora não haja nada fechado, o local poderá ser usado pelo próprio governo para acampar parte de sua estrutura administrativa e promover ações culturais. Mas Leonardo não descarta a possibilidade de uso pela iniciativa privada. Segundo ele, o Executivo vem tentando conseguir recursos federais para reformar o local. Recentemente, a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) desistiu de assumir o Saldanha da Gama, onde seria construído um museu.

Krohling cita outros investimentos pontuais que já vêm sendo feitos, como a reforma da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) e de duas habitações populares, a implantação de luzes de led nas ruas e a instalação de uma academia popular na Praça Getúlio Vargas.

“Temos trabalhado muito para fomentar a cultura para as pessoas estarem na rua”, afirma Leonardo.

AS MUDANÇAS FEITAS PELO ESTADO

Prédios alugados para abrigar secretarias

- Edifício Ames (próximo à Avenida Beira-Mar): abrigará a Sedurb. A ocupação ocorrerá no início do ano que vem. É uma área de 1.465 metros quadrados.

Edifício Ames, Centro de Vitória Crédito: Fenrnado Madeira

- Edifício Trade Center (Avenida Jerônimo Monteiro): área de 4 mil metros quadrados que poderá abrigar o Idaf e a Agerh.

Trade Center, na Jerônimo Monteiro, nova sede do Idaf e da Agerh Crédito: Fernando Madeira

Prédios que foram ou podem ser cedidos pelo governo para atividades de interesse público:

- Imóvel localizado na Cidade Alta, próximo à praça João Clímaco e ao Palácio Anchieta: será a nova sede do Instituto Histórico e Geográfico, após a realização de uma reforma.

Prédio histórico na cidade alta será nova sede do Instituto Histórico e Geográfico Crédito: Fernando Madeira

- Edíficio Michelini (Praça Costa Pereira) ou Edifício Portugal (Rua General Osório): pode abrigar uma agência do Consulado Italiano no Estado. O consulado ainda avalia as propostas.

- Hotel Majestic: a Associação Alef Bet, entidade judaica, apresentou proposta de ocupação do local, que será avaliada pela Seger.

Estacionamentos

- Área atrás do Palácio Anchieta: está sendo preparada para receber um estacionamento. O objetivo é acabar com o estacionamento irregular ao entorno da Praça João Clímaco e do Palácio Anchieta.

- Outras áreas poderão ser criadas: O governo estuda a possibilidade de criar editais para conseguir terrenos térreos, que possam servir como estacionamento para prédios públicos que não os tenham. Mas também seria de acesso aos cidadãos. O edifício RuralBank, na Praça Oito, poderá ser um dos contemplados.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta