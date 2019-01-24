Home
>
Política
>
Sandro Locutor será subsecretário na Casa Civil do governo Casagrande

Sandro Locutor será subsecretário na Casa Civil do governo Casagrande

Deputado estadual não conseguiu se eleger à Câmara Federal e o mandato dele na Assembleia termina no próximo dia 31. O PROS esteve na aliança que elegeu o governador