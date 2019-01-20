Home
>
Política
>
Saiba quais serão as prioridades da bancada capixaba no Congresso

Saiba quais serão as prioridades da bancada capixaba no Congresso

Mudança na taxa de marinha, leis mais rígidas para quem mata no trânsito, pacto federativo e segurança pública são algumas das prioridades dos parlamentares do Estado; veja lista