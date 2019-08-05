Veja lista

Saiba como entrar em contato com os deputados e senadores do ES

O Gazeta Online reuniu os endereços de e-mail, telefones, endereços físicos e perfis nas redes sociais de todos os parlamentares do Estado

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 22:45 - Atualizado há 6 anos

Selo do Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Os eleitores capixabas escolheram, em 2018, dez deputados federais e 30 deputados e estaduais para representá-los na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, respectivamente. Também elegeram dois dos três senadores que compõem a bancada do Espírito Santo no Senado Federal. O "contato" com os parlamentares, porém, não precisa acabar quando se aperta o botão "confirma" da urna eletrônica.

Há meios para enviar sugestões, dar opiniões e fazer questionamentos para eles e suas equipes. O Gazeta Online reuniu os números de telefone, endereços físicos de gabinetes e de e-mail e os perfis nas redes sociais de todos os deputados e senadores para facilitar a comunicação entre a população e os mandatários.

DEPUTADOS ESTADUAIS

O atendimento presencial dos deputados estaduais normalmente ocorre de forma agendada na Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá, em Vitória, para evitar conflitos de horários com compromissos da Casa. Os deputados com escritório no interior viajam semanalmente para suas bases. As reuniões podem ser marcadas por telefone, e-mail ou redes sociais.

DEPUTADOS FEDERAIS

Os deputados federais estão em Brasília de terça-feira a quinta-feira. Nos demais dias da semana, estão no Espírito Santo. Os atendimentos presenciais, geralmente, são marcadas por telefone ou e-mail às segundas e sextas-feiras.

SENADORES

Os senadores marcam as agendas presenciais por telefone ou e-mail. Estão em Brasília, também, de terça a quinta-feira e nos demais dias da semana estão no Espírito Santo, semanalmente ou quinzenalmente, a depender dos compromissos parlamentares.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta