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Troca de partido

Rose de Freitas deixa o PMDB e ingressa no Podemos

A senadora afirma que as declarações do presidente interino e em exercício do pMDB, Romero jucá, de que o governador Paulo Hartung era o candidato certo do partido, causaram 'constrangimento'

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 20:32
Rose de Freitas anunciou neste sábado (07) que se desfiliou no PMDB e ingressou no Podemos Crédito: Waldemir Barreto | Agência Senado
Após garantir que já é pré-candidata ao governo do Estado, nem que para isso fosse preciso disputar a legenda em convenção com o governador Paulo Hartung (PMDB), a senadora Rose de Freitas anunciou neste sábado (07) que se desfiliou no PMDB e ingressou no Podemos.
De acordo com a nota enviada à imprensa, um dos principais motivos da troca partidária foram as declarações feitas pelo presidente do PMDB, Romero Jucá, de que Paulo Hartung já seria o candidato certo da sigla para tentar uma reeleição.
Mesmo sabendo da não existência de candidaturas natas e irreversíveis, tais declarações causaram a todos enorme constrangimento político. Não pude ignorar tamanhas aflições, destacou Rose no texto. E continuou: Na procura de espaço democrático e livre de influências de grupos de poder e máquinas administrativas, decidi pluralizar o debate sobre o processo eleitoral desfiliando-me do MDB, com sentimento de profunda tristeza e incômodo.
Confira, na íntegra, carta da senadora:
Democracia e Esperança
Nesses últimos dias e horas em que se aproximava a decisão para definir o partido no qual qualquer um de nós possa se candidatar a um cargo eletivo, aumentaram a inquietação e a dúvida de vários companheiros, segmentos políticos e de parte da sociedade sobre se seria possível postular uma candidatura dentro de uma sigla influenciada pelo presidente interino e em exercício, Romero Jucá, que a todo momento declara que o MDB já tem o candidato certo ao Governo, que é o atual governador do Espírito Santo.
Mesmo sabendo da não existência de candidaturas natas e irreversíveis, tais declarações causaram a todos enorme constrangimento político. Não pude ignorar tamanhas aflições.
Na procura de espaço democrático e livre de influências de grupos de poder e máquinas administrativas, decidi pluralizar o debate sobre o processo eleitoral desfiliando-me do MDB, com sentimento de profunda tristeza e incômodo.
Agradeço as manifestações que recebi de todos os colegas de partido do Congresso Nacional e membros da Executiva Nacional do MDB, bem como a solidariedade de todos os partidos com os quais compartilhamos a esperança de construir alternativa de uma nova gestão para o nosso Estado.
Diante desse cenário de tamanha responsabilidade política, tendo reafirmado publicamente a disposição de disputa convencional no MDB, decidi rever minha filiação partidária preferindo acreditar no sonho e lutar juntamente com outros líderes políticos do nosso Estado, em busca de novas perspectivas de desenvolvimento econômico com ênfase em políticas sociais até então esquecidas.
Comunico, oportunamente, o meu ingresso no partido Podemos.
Vitória, 7 de abril de 2018
Senadora Rose de Freitas

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