Ronaldo Jorge promete tarifa zero em ônibus e mais médicos em Colatina

As perguntas cobrem diversos temas, como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura, e foram feitas em vídeo para uma entrevista de 10 minutos. O número de propostas apresentadas às questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.