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Eleições 2024

Ronaldo Jorge promete tarifa zero em ônibus e mais médicos em Colatina

Candidato do Democracia Cristã (DC) à prefeitura do município também quer facilitar a liberação de loteamentos para famílias de baixa renda; confira a entrevista em vídeo
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

19 set 2024 às 13:00

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 13:00

Tarifa zero nas linhas municipais de ônibus, mais médicos nas unidades de saúde e políticas para facilitar loteamentos para casas populares. Essas são algumas das propostas apresentadas por Ronaldo Jorge (DC), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Colatina, que começou a ser publicada na segunda-feira (16) e segue até sexta (20). Confira o vídeo no fim do texto.
VEJA AQUI: A lista de candidatos em Colatina 
A rodada de conversas no interior começou na semana passada, entre os dias 9 e 13 de setembro, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Cachoeiro de Itapemirim e Linhares pelos próximos quatro anos. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.

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Todos os candidatos a prefeito das três cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem diversos temas, como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura, e foram feitas em vídeo para uma entrevista de 10 minutos. O número de propostas apresentadas às questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.
Assista à entrevista completa:

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