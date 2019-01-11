Home
>
Política
>
Rizk diz que encontrou caixa da OAB em baixa e Homero rebate a crítica

Rizk diz que encontrou caixa da OAB em baixa e Homero rebate a crítica

Novo presidente da OAB afirma que recursos disponíveis são inferiores ao necessário para cobrir as despesas. Segundo a gestão anterior, o volume de dinheiro é menor em janeiro