Ricardo Saud presta depoimento à PF no inquérito contra Temer

O ex-executivo do grupo J&F Ricardo Saud está na sede da Polícia Federal em Brasília nesta sexta-feira (16) para prestar depoimento no inquérito que investiga o presidente Michel Temer. O delator está sendo interrogado pelo delegado Cleyber Malta Lopes, que conduz as apurações. Em 10 de janeiro, Ricardo Saud também foi levado à PF para ser interrogado, mas ficou em silêncio durante as cerca de três horas de questionamentos dos investigadores.
Temer é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de ter assinado um decreto que teria beneficiado a Rodrimar no porto de Santos. Em troca, teria recebido propina. O presidente nega a acusação.
O caso tem origem na delação da JBS. No fim de semana, o relator do inquérito, ministro Luís Roberto Barroso, pediu explicações ao diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Segovia disse que os indícios são muito frágeis de prática de crime.
Saud está preso na Penitenciária da Papuda, em Brasília, desde setembro do ano passado. O executivo teve a validade do acordo de delação premiada suspensa pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A suspeita é de que ele omitiu informações nos depoimentos. O mesmo aconteceu com o dono do grupo J&F, Joesley Batista.
Na quinta-feira, Joesley prestou depoimento à PF em São Paulo para instruir o mesmo inquérito. Aos investigadores, ele disse que fez um gesto de dinheiro com os dedos das mãos durante um encontro que teve com Temer em março do ano passado no Palácio do Jaburu.