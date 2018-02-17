Ricardo Saud presta depoimento à PF no inquérito contra Temer

O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR

O ex-executivo do grupo J&F Ricardo Saud está na sede da Polícia Federal em Brasília nesta sexta-feira (16) para prestar depoimento no inquérito que investiga o presidente Michel Temer. O delator está sendo interrogado pelo delegado Cleyber Malta Lopes, que conduz as apurações. Em 10 de janeiro, Ricardo Saud também foi levado à PF para ser interrogado, mas ficou em silêncio durante as cerca de três horas de questionamentos dos investigadores.

Temer é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de ter assinado um decreto que teria beneficiado a Rodrimar no porto de Santos. Em troca, teria recebido propina. O presidente nega a acusação.

O caso tem origem na delação da JBS. No fim de semana, o relator do inquérito, ministro Luís Roberto Barroso, pediu explicações ao diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Segovia disse que os indícios são muito frágeis de prática de crime.

Saud está preso na Penitenciária da Papuda, em Brasília, desde setembro do ano passado. O executivo teve a validade do acordo de delação premiada suspensa pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A suspeita é de que ele omitiu informações nos depoimentos. O mesmo aconteceu com o dono do grupo J&F, Joesley Batista.