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Investigação

Ricardo Saud presta depoimento à PF no inquérito contra Temer

Em janeiro, executivo havia ficado calado durante interrogatório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 21:08

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 21:08

O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR
O ex-executivo do grupo J&F Ricardo Saud está na sede da Polícia Federal em Brasília nesta sexta-feira (16) para prestar depoimento no inquérito que investiga o presidente Michel Temer. O delator está sendo interrogado pelo delegado Cleyber Malta Lopes, que conduz as apurações. Em 10 de janeiro, Ricardo Saud também foi levado à PF para ser interrogado, mas ficou em silêncio durante as cerca de três horas de questionamentos dos investigadores.
Temer é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de ter assinado um decreto que teria beneficiado a Rodrimar no porto de Santos. Em troca, teria recebido propina. O presidente nega a acusação.
O caso tem origem na delação da JBS. No fim de semana, o relator do inquérito, ministro Luís Roberto Barroso, pediu explicações ao diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Segovia disse que os indícios são muito frágeis de prática de crime.
Saud está preso na Penitenciária da Papuda, em Brasília, desde setembro do ano passado. O executivo teve a validade do acordo de delação premiada suspensa pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A suspeita é de que ele omitiu informações nos depoimentos. O mesmo aconteceu com o dono do grupo J&F, Joesley Batista.
Na quinta-feira, Joesley prestou depoimento à PF em São Paulo para instruir o mesmo inquérito. Aos investigadores, ele disse que fez um gesto de dinheiro com os dedos das mãos durante um encontro que teve com Temer em março do ano passado no Palácio do Jaburu.

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