Republicanos lança pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Evento da legenda contou a presença de dois deputados estaduais que atualmente compõem a base do governo do Estado

Com apoio de aliados do governo do Estado, Republicanos lança pré-candidato a prefeito em Cachoeiro. (Talles Thompson)

O Republicanos, partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, lançou Diego Libardi, ex-secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho da Capital, como pré-candidato na disputa pelo comando do Executivo municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

O lançamento do ex-secretário de Pazolini como postulante ao cargo de prefeito aconteceu na manhã desta sexta-feira (10) e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. O partido ainda não tem definido o nome do vice que comporá chapa majoritária com Libardi.

Além de contar com a benção do presidente do Republicanos no Estado, o ex-deputado estadual Erick Musso, o evento da sigla também teve a presença dos deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos) e Bruno Resende (União), parlamentares cujos partidos compõem o bloco de legendas aliadas ao governo do Estado.

O Republicano, por sua vez, mantém relação de independência e certo distanciamento com o Palácio Anchieta.

Na disputa pela Prefeitura de Vitória, por exemplo, o bloco de partidos aliados ao governador Renato Casagrande (PSB) se articula para fazer frente a Pazolini em um possível cenário de busca pela reeleição por parte do prefeito do Republicanos.

Durante a live de lançamento de pré-candidatura em Cachoeiro, Bruno e Allan, sabedores do ruído que a presença dois no evento do Republicanos poderia causar no mercado político, fizeram questão de destacar que seguem aliados do governo.

Conforme os parlamentares, a decisão em apoiar Libardi em Cachoeiro é pontual e foi discutida previamente com Casagrande.

“Eu e Allan somos deputados da base do governador Renato Casagrande, e a decisão política que estamos tomando hoje, naturalmente que o governador sabe. Conversamos pessoalmente com ele. Meu apoio ao governador não tem relação com qualquer questão pessoal, mas com as entregas que ele tem feito, por tudo que ele construiu e vem construindo até aqui”, diz Bruno Resende.

O discurso do deputado do União foi corroborado por Allan, que garante não haver qualquer mudança no apoio ao governo do Estado.

“Nossa decisão é pontual, é Cachoeiro. Sou da base do Renato. Não mudou nada isso. A nossa decisão é pontual. É apenas por Cachoeiro. Nada muda entre nós, parlamentares e o governo do Estado”, frisa.

Diálogo e aproximação

O agora oficialmente pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, que se apresenta como cristão e conservador, disse que atualmente não mantém qualquer relação de proximidade com o governo do Estado. No entanto, acrescenta que, em um hipotético cenário de vitória no pleito deste, não enxergaria qualquer obstáculo em buscar diálogo com o Executivo estadual.

“A relação com o governo do Estado será de diálogo em busca do melhor para Cachoeiro”, afirma o pré-candidato.

Esta será a segunda vez que o pré-candidato do Republicanos tentará chegar à cadeira de chefe do Executivo na "capital secreta do mundo". Em 2020 ele disputou o posto pelo DEM, partido extinto após fusão com o PSL, tornando-se o atual União Brasil. No pleito de quatro anos atrás, Libardi ficou em segundo lugar nas urnas, acumulando 17,74% dos votos.

