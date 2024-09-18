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Eleições 2024

Renata Marquesini promete retirar famílias de áreas de risco em Colatina

Única mulher na disputa para o comando do município, candidata do Psol também quer adotar políticas de reflorestamento e incentivar uso do transporte coletivo; confira a entrevista em vídeo
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

18 set 2024 às 13:00

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 13:00

Mapear áreas de risco e retirar famílias do local, promover reflorestamento de espaços degradados e incentivar o uso do transporte público, buscando a redução da tarifa. Essas são algumas das propostas apresentadas por Renata Marquesini (Psol) nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Colatina, que começou a ser publicadas na segunda (16) e segue até sexta (20). Confira o vídeo no fim do texto.
VEJA AQUI: A lista de candidatos em Colatina
A rodada de conversas no interior começou na semana passada, entre os dias 9 e 13 de setembro, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Cachoeiro de Itapemirim e Linhares pelos próximos quatro anos. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.

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Todos os candidatos a prefeito das três cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem diversos temas, como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura, e foram feitas em vídeo para uma entrevista de 10 minutos. O número de propostas apresentadas às questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.
Assista à entrevista completa:

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