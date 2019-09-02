Avaliação do governo

Rejeição a Bolsonaro chega a 38%, aponta pesquisa Datafolha

No levantamento anterior, realizado no início de julho, a rejeição do presidente era de 33%. Os eleitores foram consultados em 29 e 30 de agosto nesta nova pesquisa

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 14:03 - Atualizado há 6 anos

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) é rejeitado por 38% das pessoas, segundo pesquisa Datafolha realizada em 29 e 30 de agosto com 2.878 eleitores. No levantamento anterior, realizado no início de julho, a rejeição do presidente era de 33%. Já a aprovação de Bolsonaro recuou de 33% para 29% no mesmo período - dentro da margem de erro, de dois pontos para cima ou para baixo.

A pesquisa foi divulgada nesta segunda-feira (2) e tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

As pessoas que julgam o governo Bolsonaro como regular são 31% - eram 30%. No Nordeste, a rejeição saltou de 41% para 52% entre as duas pesquisas. Jair Bolsonaro é, de longe, o presidente eleito em primeiro mandato com maior rejeição: em agosto de 1995, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) era reprovado por 15%; Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em agosto de 2003, por 10%; e Dilma Rousseff (PT), em agosto de 2011, por 11%.

OS NÚMEROS DA PESQUISA

Ótimo/bom: 29%

Regular: 30%

Ruim/péssimo: 38%

Não sabe/não respondeu: 2%

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta