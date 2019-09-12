Home
Recurso de Lula no caso triplex vai aguardar chegada de novo relator

O Superior Tribunal de Justiça deve confirmar o nome do desembargador Leopoldo Raposo para substituir o relator da Operação Lava Jato, ministro Felix Fischer