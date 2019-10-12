Home
Quiz: teste seus conhecimentos com números do Espírito Santo

Quiz: teste seus conhecimentos com números do Espírito Santo

Preparamos perguntas baseadas na animação que projetou toda a população do Estado em um grupo fictício de 100 pessoas

Vinícius Valfré

[email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 10:23

 - Atualizado há 6 anos

Alguns números falam muito sobre o que é o Espírito Santo. É por isso que projetamos os cerca de 4 milhões de habitantes em uma população fictícia de apenas 100 pessoas. Todos os dados são exibições aproximadas de informações oficiais. 

O vídeo a seguir nada mais é do que uma projeção proporcional dos números totais sobre um grupo formado por uma centena de pessoas. 

A partir da animação, preparamos um quiz para você testar seus conhecimentos sobre alguns dos números que explicam como somos. 

Made with Flourish

