Quiz: está por dentro da política do ES? Faça o teste e descubra

Publicado em 5 de julho de 2019 às 01:21
- Atualizado há 6 anos
Ameaças de morte, liberação de emendas, controle de superávit, cartórios milionários. O Gazeta Online separou nove perguntas sobre o noticiário de política do Espírito Santo entre 1º e 5 de julho.
Faça o teste e veja se você está por dentro do que rolou nesta primeira semana do mês.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o