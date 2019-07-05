Home
>
Política
>
Quiz: está por dentro da política do ES? Faça o teste e descubra

Quiz: está por dentro da política do ES? Faça o teste e descubra

Teste seus conhecimentos e veja se está por dentro do que rolou na primeira semana de julho na política do Espírito Santo

Vinícius Valfré

[email protected]

Publicado em 5 de julho de 2019 às 01:21

 - Atualizado há 6 anos

Ameaças de morte, liberação de emendas, controle de superávit, cartórios milionários. O Gazeta Online separou nove perguntas sobre o noticiário de política do Espírito Santo entre 1º e 5 de julho.

Recomendado para você

Anúncios vão ser feitos oficialmente no sábado (13). Veja os nomes que vão para o partido de Gilson Daniel

Podemos vai ganhar reforço de dois deputados estaduais e de integrantes do governo Casagrande

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Faça o teste e veja se você está por dentro do que rolou nesta primeira semana do mês.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais