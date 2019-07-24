Operação Spoofing

Quem são os quatro presos sob suspeita de hackear autoridades

Na decisão em que autorizou a prisão temporária dos suspeitos de invadir celulares, o juiz federal Vallisney de Souza Oliveira afirma que há "fortes indícios" contra eles

Publicado em 24 de julho de 2019 às 21:29 - Atualizado há 6 anos

Os quatro presos pela Polícia Federal nesta terça (23) sob suspeita de um suposto ataque hacker contra autoridades, entre eles o ministro Sergio Moro (Justiça), têm entre 25 e 33 anos e são naturais de Araraquara (a 278 km de São Paulo), mas viviam em cidades diferentes.

Na decisão em que autorizou a prisão temporária dos suspeitos, o juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, afirma que há "fortes indícios" contra eles.

O magistrado diz que os sinais são de que eles "integram organização criminosa para a prática de crimes e se uniram para violar o sigilo telefônico de diversas autoridades brasileiras via invasão do aplicativo Telegram".

Os presos, de forma temporária, se chamam Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira, Danilo Cristiano Marques e Walter Delgatti Neto. O juiz determinou a quebra do sigilo bancário deles no período de 1º de janeiro a 17 de julho deste ano e o bloqueio acima de R$ 1.000 em suas contas.

QUEM SÃO ELES

Walter Delgatti Neto, 30 anos

Walter Delgatti Neto confessou invasão nos celulares de autoridades e jornalistas Crédito: Reprodução/Polícia Federal

Conhecido como "Vermelho", confessou à Polícia Federal ter participado da invasão aos telefones de autoridades e jornalistas. Preso em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), se apresentava como uma "pessoa influente" de Araraquara. Dizia ser investidor e afirmou, pelo menos uma vez, ter conta bancária na Suíça. Também fingia ser aluno de medicina da USP, o que não era verdade.

Delgatti foi alvo de um mandado de busca e apreensão em sua casa, também em 2015, depois que uma garota de 17 anos, então namorada de seu irmão, o acusou de tê-la dopado e estuprado -ela depois refez seu primeiro depoimento.

Em sua página no Twitter, fazia críticas ao presidente Jair Bolsonaro e a Sergio Moro. Chegou a responder ao coordenador da Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol, sobre como identificar se o conteúdo vazado do seu celular era verídico. Compartilhava páginas de sites ligados à esquerda, mas era filiado ao DEM desde 2007.

Gustavo Henrique Elias Santos, 28 anos

DJ Guto Dubra foi preso em São Paulo Crédito: YouTube/DJ Guto Dubra

Preso na zona sul da capital, Gustavo era conhecido como DJ Guto Dubra em Araraquara. Ele organizava a festa Harlem Shake (um tipo de música eletrônica que foi fenômeno em 2013) em cidades no interior de São Paulo. No discurso e nos créditos de um dos vídeos de um do seu perfil do YouTube, menciona apoio do ex-vereador Ronaldo Napeloso, investigado pela Polícia Federal e condenado por lavagem de dinheiro e fraude processual em 2017.

Um DJ que era seu amigo e preferiu não se identificar, disse que a prisão de Gustavo foi um choque para as pessoas que o conheciam e o viam tocar em festas da cidade. "Ele tocava em todas as baladas da cidade. A notícia da prisão foi um choque para todo mundo", afirmou à reportagem um DJ amigo de Gustavo, que preferiu não se identificar. Gustavo já foi preso por ter receptado uma caminhonete Hilux em 2013.

Julgado em 2015, foi condenado a cumprir seis anos e seis meses em regime semiaberto. O advogado Ariovaldo Moreira, que também o defende no caso do ataque hacker, recorreu e pediu redução da pena. Assim, Gustavo passou ao regime aberto.

Gustavo movimentou R$ 424 mil entre 18 de abril de 2018 e 29 de junho de 2018, tendo uma renda mensal de R$ 2.866.

Suelen Priscila de Oliveira, 25 anos

Mulher de Gustavo Elias Santos e também foi presa em São Paulo, no mesmo endereço dele, na zona sul. Suelen movimentou, segundo documento judicial, R$ 203 mil de 7 de março a 29 de maio de 2019, sendo que sua renda mensal registrada seria de R$ 2.192.

Danilo Cristiano Marques, 33 anos

Preso em Araraquara, tinha uma microempresa que fazia "comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação". O nome fantasia era "Pousada e Comércio Chatuba".Ex-motorista de aplicativo, Danilo negou em depoimento que tenha qualquer participação nos crimes.

Segundo a defensora pública federal Manoela Maia Cavalcante Barros, que representa Marques, a única prova contra ele é um endereço de IP rastreado pela PF que não era usado por ele, embora estivesse registrado em seu nome. Segundo ela,Danilofoi preso enquanto fazia um curso de eletricista para tentar garantir um emprego.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta