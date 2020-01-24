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Trocou farpas

'Quem faz sou eu', diz Casagrande sobre respostas nas redes sociais

Nesta semana, o governador do Espírito Santo trocou farpas com internautas no Instagram. Os seguidores reclamavam que ele não tinha pedido ajuda ao governo federal para a recuperação dos municípios

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 13:26
Governador Renato Casagrande durante reunião na Prefeitura de Iconha Crédito: Fernando Madeira
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que é ele mesmo quem responde aos seguidores nas redes sociais. Nesta semana, Casagrande trocou farpas com internautas no Instagram. Os seguidores reclamavam que ele não tinha pedido ajuda ao governo federal para a recuperação dos municípios destruídos pelas fortes chuvas no Sul do Estado. O perfil do chefe do Executivo usou tom irônico em algumas réplicas. 
Em julho de 2019, o governador também deu uma resposta inusitada no Twitter:  após ser xingado por um morador do Espírito Santo que elogiava uma apreensão de drogas no Rio de Janeiro, o socialista respondeu que o internauta tinha "a opção de  se mudar para lá".

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Questionado por A Gazeta sobre as respostas dadas pelo perfil dele, Casagrande disse que ele cuida do próprio perfil nas redes sociais. Afirmou ainda que algumas pessoas merecem da parte dele uma resposta em "um tom que elas entendam que estão sendo desequilibradas na abordagem".
"Todo mundo que me aborda na rede social, eu respondo educadamente. Tem algumas pessoas que usam expressão muito agressiva e que merecem da minha parte, não xingamento porque eu não fiz xingamento, mas preciso responder num tom que elas entendam que estão sendo desequilibradas na abordagem", disse Casagrande.
Nesta quinta-feira (24), o governo do Estado solicitou que o Ministério Público (MPES) adote medidas judiciais ou administrativas "contra pessoas ou instituições que vêm propalando notícias falsas". Entre os casos de desinformação sobre as ações do Executivo estadual em relação às consequências da chuva, está um vídeo em que um suposto morador de Iconha diz que não obteve auxílio porque haveria a necessidade de apresentar documentos, como CPF. 
"É muito ruim a gente ver, no meio de tanta tristeza, meia dúzia de pessoas tentando plantar inverdades, produzindo fake news para atrapalhar. A gente tem que partir para cima, desculpa a expressão, de quem comete esse crime porque é crime", comentou o governador.

A TROCA DE FARPAS

Diversos internautas repercutiram a notícia de que o Palácio Anchieta estaria recusando a ajuda do governo federal para lidar com os impactos e prejuízos causados pelas chuvas em cidades como Iconha, Alfredo Chaves e Vargem Alta. A informação foi desmentida, nesta terça-feira (21), por Casagrande e também pelo coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel André Có.

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Em várias respostas, o tom adotado pela página do socialista foi de ironia e deboche, como relatou a colunista Beatriz Seixas. Em uma delas, o internauta @claudinho_callegario_passon fez a seguinte postagem: "Pede ajuda federal o esquerdista !!! Povo tem pressaaaaaa. Para d politicagem" (sic). A resposta do governador foi: "Você mandando eu faço".
Outra mensagem do socialista foi à internauta @anapaulafreyer. Ela escreveu: Os moradores estao resolvendo tudo sozinhos, isso é EMERGÊNCIA, vidas podem ser perdidas por tempo desperdiçado com conversinha! Seja ágil. Q ninguém merece ouvir o gado falando q o governo federal nao ta agindo(como se fosse) por causa das difernecas políticas e pq vc disse NÃO" (sic).
O perfil @Casagrande_es respondeu: "Assim nem precisa de governo. Por que está agressiva então?". 

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