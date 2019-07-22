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Leonel Ximenes

Casagrande é xingado e manda internauta se mudar para o Rio

O governador Renato Casagrande não mediu as palavras: ‘você tem a opção de se mudar para lá’

Públicado em 

22 jul 2019 às 17:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aline Nunes - interina
Trecho da conversa entre o governador Renato Casagrande e um internauta Crédito: Reprodução/Twitter
Incomodado com xingamentos que recebeu de internauta, que ainda exaltou o governo do Rio de Janeiro por grande apreensão de drogas no último sábado, o governador Renato Casagrande não mediu as palavras: ‘você tem a opção de se mudar para lá’
Comunista?
A postagem do internauta usou palavras de baixo calão para se referir à administração capixaba, e ainda disse que se trata de um governo comunista.
Governo versus internauta
Nas respostas à publicação, muitos apoiaram o posicionamento de Casagrande, defendendo a administração e ressaltando que, no Espírito Santo, pelo menos o pagamento está em dia. Outros, sugeriram que o governador também se mude do Estado.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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