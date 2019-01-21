Home
>
Política
>
Quatro prefeituras do ES não devolveram R$ 17 milhões em convênios

Quatro prefeituras do ES não devolveram R$ 17 milhões em convênios

Castelo, Fundão, Linhares e Serra descumpriram a determinação do governo do Estado fixada em decreto. O dinheiro deveria ser devolvido até a última quinta-feira, dia 17