'Quando chegar à presidência, vou anistiar todo mundo', diz Caiado no ES

Pré-candidato nas eleições de 2026, governador de Goiás participa de evento em Vitória e volta a prometer dar indulto a Bolsonaro e anistia e presos pelo 8 de janeiro de 2023

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 19:05

Os governadores Renato Casagrande e Ronaldo Caiado participaram de painel durante fórum, em Vitória Crédito: Arthur Louzada/Divulgação

Na expectativa de possível visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar por determinação Supremo Tribunal Federal (STF), nos próximos dias, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), voltou a defender anistia a envolvidos nos atos antidemocráticos que culminaram na invasão e vandalização das sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro 2023. A afirmação foi feita em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (6), após participação no Fórum Liberdade e Democracia, realizado no Centro de Convenções, em Vitória.

Pré-candidato à presidência da República em 2026, Caiado também voltou a garantir, como já havia feito em outras entrevistas à imprensa nacional, que, caso seja eleito, concederá indulto a Bolsonaro, condenado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro deste ano, a 27 anos e três meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado.

"O dia em que eu chegar no governo (presidência da República), vou anistiar todo mundo. Como presidente eleito, é uma matéria que levarei para o debate. Terei uma autorização plebiscitária da população, porque, como tal, tenho o direito de anistiar todos, inclusive dar indulto para Bolsonaro", disse o governador.

Caiado ainda criticou a atual gestão, dizendo que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria usado os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 como um "factoide para desviar a atenção da população".

Elogio à megaoperação no Rio

Durante o evento em Vitória, Caiado participou de um painel, lado do governador do Estado, Renato Casagrande (PSB). Entre outros temas, o debate abordou a segurança pública no país. Durante sua fala, o governador de Goiás afirmou que tem endurecido as ações de combate à criminalidade. Minutos depois, na entrevista coletiva, teceu elogios à megaoperação que culminou na morte de mais de 100 pessoas no Rio de Janeiro, no último dia 28.

Caiado disse ter sido o primeiro governador a gravar um vídeo parabenizando o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e "a população carioca". Para ele, a ação do governo carioca deve servir de referência para o país. "Nunca vi uma operação com tamanha capacidade de inteligência e operacional", apontou.



