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Reeleição

Ronaldo Caiado, do União Brasil, é reeleito governador do Goiás

A vitória no primeiro turno já era estimada por pesquisas eleitorais. O segundo candidato mais votado foi Gustavo Mendanha

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 22:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 out 2022 às 22:06
Ronaldo Caiado, do União Brasil, foi reeleito neste domingo (2) governador de Goiás para os próximos quatro anos, em vitória no primeiro turno. Com 99,15% das urnas apuradas, às 21h04, o Caiado havia recebido 1.790.258 votos, o que representa 51,75% dos votos válidos. A vitória no primeiro turno já era estimada por pesquisas eleitorais.
Ronaldo Caiado, governador de Goiás
Ronaldo Caiado, governador de Goiás se reelegeu para mais quatro anos no cargo Crédito: Divulgação/Governo de Goiás
O segundo candidato mais votado foi Gustavo Mendanha, com 872. 705 votos. O terceiro colocado, Major Vitor Hugo, somou 513.067 votos.
Médico, Caiado tem uma carreira política de mais de três décadas Já concorreu até mesmo a presidente. Em 2018, no segundo turno, chegou a pedir votos para Jair Bolsonaro (PL) na disputa ao Planalto, mas rompeu com o presidente, que indicou o deputado federal Vitor Hugo (PL) para a disputa majoritária no Estado.

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